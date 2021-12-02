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Трассы в Бурятии чистят в усиленном режиме

Трассы в Бурятии чистят в усиленном режиме
Общество,  Фото:pixabay.com
Водителей призывают к осторожности

Для снегоочистки и противогололёдной обработки федеральных дорог Бурятии привлечена 81 единица техники. Такое количество техники обеспечит безопасный и комфортный проезд на федеральных трассах республики в период непогоды, сообщили в пресс-службе республиканского министерства транспорта.

По прогнозу синоптиков, 1 и 2 декабря в Бурятии ожидается ухудшение погодных условий: снег, усиление ветра до 24 м/с, понижение температуры воздуха на восемь и более градусов.

Подрядные организации, работающие на подведомственной сети управления федеральных автодорог «Южный Байкал», перешли на усиленный режим.

На трассе Р-258 «Байкал», трассе А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией мобилизована 81 единица спецтехники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы, малая механизация для локальной очистки и патрульные машины.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, скоростной режим и безопасную дистанцию.

В случае нештатной ситуации на дороге следует обращаться по единому номеру службы спасения: 112, а также дежурному диспетчеру управления: +7 (3012) 22-07-24.

Как сообщал «Байкал-Daily», дороги Улан-Удэ после сильнейшего снегопада расчищают сотрудники комбината по благоустройству. Ночью было задействовано 45 единицы техники.
федеральная трасса снег

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