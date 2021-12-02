Глава буддистов России встретился с Берндом Финке
Глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции генерального консула Германии в Новосибирске Бернда Финке.
- Гостя сопровождал заместитель руководителя администрации главы Бурятии – председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.
Отмечается, что встреча с послом прошла в дружественной обстановке. Хамбо Лама и гость обменялись подарками, пожелали друг другу здоровья и счастья.
Известные люди, политические и общественные деятели главным пунктом в программе посещения Бурятии определяют визит в Иволгинский дацан, резиденцию главы буддистов. В конце сентября здесь побывал генеральный консул Индии во Владивостоке Шаши Бхушан. В начале ноября посетила дацан депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
Хамбо Лама Дамба Аюшеев встречался и с первыми лицами России, известными персонами российского и зарубежного истеблишмента. И простые жители Бурятии, журналисты бывают у главы буддистов.
Звёзды Голливуда являются последователями буддизма, среди них Ричард Гир, Орландо Блум, Ума Турман, певица Шер. Буддисту, российскому рок-музыканту Борису Гребенщикову в 2015 году подарили в Иволгинском дацане специально изготовленные для него чётки.
Дипломат из Германии побывал в Иволгинском дацане в Бурятии
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