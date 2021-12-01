Вход будет свободным, но количество мест ограничено
С 6 декабря на ТНТ покажут продолжение ситкома «Универ» – долгожителя эфира телеканала. Сериал получил название «Универ. 10 лет спустя», он расскажет о новых проблемах повзрослевших героев в другом жанре – лирической комедии с элементами драмы.
3 декабря в Улан-Удэ в кинотеатре People's Cinema состоится показ первых эпизодов нового сериала. Это будет открытая премьера – попасть на неё могут все желающие, прошедшие регистрацию через TimePad (https://telekanal-tnt-univer-10-l.timepad.ru/event/1859930/).
Количество мест ограничено. Вход будет осуществляться в соответствии с правилами кинотеатра.
Сюжет сериала «Универ. 10 лет спустя» перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью, которая порой оказывается весьма суровой. К своим ролям в сериале вернутся Стас Ярушин и Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Александр Мартынов, Арарат Кещян и Екатерина Молоховская, а также Анна Кузина. Новых персонажей сыграют большие драматические артисты Алексей Серебряков и Анатолий Белый.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ новый сериал «Универ. 10 лет спустя» покажут в кинотеатре
Общество, Фото:
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