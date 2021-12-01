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В Бурятии военные дали старт зимнему периоду обучения. Видео

В Бурятии военные дали старт зимнему периоду обучения. Видео
Общество, 
Военные Восточного округа внедряют «сирийский» опыт

В Бурятии у военнослужащих стартовал зимний период обучения.


- В войсках Восточного военного округа в зимнем периоде обучения пройдут более ста тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений различного уровня. Также состоится ряд тактико-специальных учений по развёртыванию систем управления войсками, материально-техническому и медицинскому обеспечению, - сообщили в пресс-службе ВВО.

С военнослужащими округа спланировано провести несколько тысяч практических занятий по огневой подготовке, в том числе из боевых машин.

Состоятся порядка пять тысяч практических занятий по вождению военной и специальной техники. Воинские части же будут совершать марши на большие расстояния.

- Основные усилия в боевой подготовке подразделений будут направлены на применение новых подходов к ведению боевых действий, соответствующих реалиям современного высокоманевренного боя. Большая часть учений и тренировок пройдет в двустороннем формате, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Сегодня военные должны уметь активно противодействовать беспилотным летательным аппаратам вероятного противника, а также бороться со средствами радиоэлектронной борьбы неприятеля. «Внедрение «сирийского» опыта станет одной из первостепенных задач для командиров всех степеней», - отмечают в ВВО.

В ходе занятий и учений спланировано увеличить интенсивность применения беспилотной летательной авиации. Помимо этого, продолжится освоение новых образцов вооружения и техники, поступающие в войска округа. Среди них модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, танки Т-80БВ, многофункциональные комплексы беспилотных летальных аппаратов «Орлан-10», новые комплексы связи, инженерная техника, комплексы РХБ разведки и защиты и другая техника.

Представители ВВО отмечают, что все учения и тренировки, а также повседневная деятельность, проходят с учётом усиленных мер профилактики заболеваний вирусной инфекцией.


военнослужащие Восточный военный округ

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