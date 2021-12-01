 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

В Улан-Удэ продолжается региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Улан-Удэ продолжается региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Общество, 
Рабочие профессии в приоритете на чемпионате молодёжи

В Улан-Удэ проходит VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Бурятии. Цель проведения чемпионата - содействие развитию профессионального образования в Бурятии.

Состязания стартовали в конце ноября и продолжатся до 3 декабря. На площадках представлены 18 образовательных организаций Улан-Удэ и Кяхты, посёлков Селенгинск и Новоильинск.

В чемпионате принимают участие более 650 конкурсантов и экспертов. Учащиеся средних специальных образовательных учреждений соревнуются по самым востребованным квалификациям, как электромонтажник, страховой агент, повар, кондитер, парикмахер и т.д. Также на чемпионате представлены не менее нужные и современные профессии, которые осваивают молодые люди республики. К примеру. такие специализации, как туризм, администрирование отеля, интернет маркетинг, графический дизайн и др.

В рамках «Молодых профессионалов» пройдут профориентационные мероприятия для школьников республики, а также мероприятия деловой программы, которые объединят все заинтересованные стороны: систему образования, органы государственной власти, работодателей и молодых специалистов.

Сегодня, 1 декабря, выявляют лучших рекламщиков, участвуют 10 студентов ссузов Бурятии.
чемпионат студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии военные дали старт зимнему периоду обучения. Видео
В Бурятии военные дали старт зимнему периоду обучения. Видео
Общество, 01.12.2021
Военные Восточного округа внедряют «сирийский» опыт
Взрывы смеха, переодевания и шалости: Как в Улан-Удэ пройдет «Ночь в театре»
Взрывы смеха, переодевания и шалости: Как в Улан-Удэ пройдет «Ночь в театре»
Общество, 01.12.2021
Билеты на яркое зрелище раскупили уже в сентябре
Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»
Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»
Общество, 01.12.2021
Каждый рубль, собранный в рамках акции, будет удвоен Сбером
В Бурятию приезжают «земские учителя» из других регионов
В Бурятию приезжают «земские учителя» из других регионов
Общество, 01.12.2021
По этой программе в школы Бурятии трудоустроены 27 педагогов
Журнал «Бурятия многоликая» стал призёром всероссийского конкурса
Журнал «Бурятия многоликая» стал призёром всероссийского конкурса
Общество, 01.12.2021
Республиканское издание заняло третье место в «Смиротворце-2021»
В Улан-Удэ продолжается региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Улан-Удэ продолжается региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Общество, 01.12.2021
Рабочие профессии в приоритете на чемпионате молодёжи
Обезьянке Оскару из Иркутской зоогалереи исполнился месяц
Обезьянке Оскару из Иркутской зоогалереи исполнился месяц
Общество, 01.12.2021
Его мама Алиса оказалась очень заботливой
Гончар из Бурятии стала призёром международного конкурса в Англии
Гончар из Бурятии стала призёром международного конкурса в Англии
Общество, 01.12.2021
Награду завоевала Лариса Мясищева, бывший работник УФСИН
В Улан-Удэ доноры смогут сдать кровь в субботу
В Улан-Удэ доноры смогут сдать кровь в субботу
Общество, 01.12.2021
Желающих сдать кровь будут принимать до обеда
В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появилась новая актриса
В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появилась новая актриса
Общество, 01.12.2021
До этого Надежда Разуваева работала в Молодёжном художественном театре
Нуждающихся в соцпомощи жителей Бурятии помогут выявить почтальоны
Нуждающихся в соцпомощи жителей Бурятии помогут выявить почтальоны
Общество, 01.12.2021
Почтальоны были выбраны, так как им, как правило, доверяют пожилые люди
В Улан-Удэ ТОСовцы залили три катка
В Улан-Удэ ТОСовцы залили три катка
Общество, 01.12.2021
В планах – залить ещё восемь
В Еравнинском районе Бурятии в борцовской юрте появился новый ковёр
В Еравнинском районе Бурятии в борцовской юрте появился новый ковёр
Общество, 01.12.2021
Министерство спорта республики подарило его спортсменам Еравны  
В Этнографическом музее в Улан-Удэ установят загадочную фигуру тигра
В Этнографическом музее в Улан-Удэ установят загадочную фигуру тигра
Общество, 01.12.2021
Музей вовсю готовится к новогодним праздникам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^