В Улан-Удэ продолжается региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Рабочие профессии в приоритете на чемпионате молодёжи



В Улан-Удэ проходит VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Бурятии. Цель проведения чемпионата - содействие развитию профессионального образования в Бурятии.



Состязания стартовали в конце ноября и продолжатся до 3 декабря. На площадках представлены 18 образовательных организаций Улан-Удэ и Кяхты, посёлков Селенгинск и Новоильинск.



В чемпионате принимают участие более 650 конкурсантов и экспертов. Учащиеся средних специальных образовательных учреждений соревнуются по самым востребованным квалификациям, как электромонтажник, страховой агент, повар, кондитер, парикмахер и т.д. Также на чемпионате представлены не менее нужные и современные профессии, которые осваивают молодые люди республики. К примеру. такие специализации, как туризм, администрирование отеля, интернет маркетинг, графический дизайн и др.



В рамках «Молодых профессионалов» пройдут профориентационные мероприятия для школьников республики, а также мероприятия деловой программы, которые объединят все заинтересованные стороны: систему образования, органы государственной власти, работодателей и молодых специалистов.



Сегодня, 1 декабря, выявляют лучших рекламщиков, участвуют 10 студентов ссузов Бурятии.

