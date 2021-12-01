Рабочие профессии в приоритете на чемпионате молодёжи
В Улан-Удэ проходит VIII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Бурятии. Цель проведения чемпионата - содействие развитию профессионального образования в Бурятии.
Состязания стартовали в конце ноября и продолжатся до 3 декабря. На площадках представлены 18 образовательных организаций Улан-Удэ и Кяхты, посёлков Селенгинск и Новоильинск.
В чемпионате принимают участие более 650 конкурсантов и экспертов. Учащиеся средних специальных образовательных учреждений соревнуются по самым востребованным квалификациям, как электромонтажник, страховой агент, повар, кондитер, парикмахер и т.д. Также на чемпионате представлены не менее нужные и современные профессии, которые осваивают молодые люди республики. К примеру. такие специализации, как туризм, администрирование отеля, интернет маркетинг, графический дизайн и др.
В рамках «Молодых профессионалов» пройдут профориентационные мероприятия для школьников республики, а также мероприятия деловой программы, которые объединят все заинтересованные стороны: систему образования, органы государственной власти, работодателей и молодых специалистов.
Сегодня, 1 декабря, выявляют лучших рекламщиков, участвуют 10 студентов ссузов Бурятии.
В Улан-Удэ продолжается региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Военные Восточного округа внедряют «сирийский» опыт
Билеты на яркое зрелище раскупили уже в сентябре
Каждый рубль, собранный в рамках акции, будет удвоен Сбером
По этой программе в школы Бурятии трудоустроены 27 педагогов
Республиканское издание заняло третье место в «Смиротворце-2021»
Рабочие профессии в приоритете на чемпионате молодёжи
Его мама Алиса оказалась очень заботливой
Награду завоевала Лариса Мясищева, бывший работник УФСИН
Желающих сдать кровь будут принимать до обеда
В ВВО началась подготовка к учениям «Восток»
До этого Надежда Разуваева работала в Молодёжном художественном театре
Почтальоны были выбраны, так как им, как правило, доверяют пожилые люди
В планах – залить ещё восемь
Министерство спорта республики подарило его спортсменам Еравны
Музей вовсю готовится к новогодним праздникам