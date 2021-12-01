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В Этнографическом музее в Улан-Удэ установят загадочную фигуру тигра

В Этнографическом музее в Улан-Удэ установят загадочную фигуру тигра
Общество,  Фото:etno_museum03
Музей вовсю готовится к новогодним праздникам

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ вовсю идёт подготовка к Новому году. Для посетителей готовят новые локации, интересные фотозоны и горки. Специалисты столярной мастерской обновили катушки, чтоб они отвечали всем требованиям безопасности. Также в музее приступили к сбору главной ёлки.


Новинками стали яркие надувные конструкции Деда Мороза, Снегурочки, а также трёх забавных снеговиков.

- Специально для новогодней кампании-2022 совместно с партнёрами музея мы создадим уникальные праздничные фотозоны, которые украсят территорию музея. Вы сможете сделать больше памятных фотоснимков, - рассказали сотрудники Этнографического музея.

Не обошлось без сюрпризов. Это стал символ грядущего 2022 года по Восточному календарю – фигура тигра. Но размеры, материал и форма пока держат в секрете. Подробности обещали сообщить позднее.






этнографический музей Новый год

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