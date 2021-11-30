В столице Удмуртии разыграли первые медали в командных упражнениях
С 28 ноября по 6 декабря в Ижевске проходит кубок России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Участие в турнирах принимают в том числе призёры Олимпийских Игр в Токио-2020.
В стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных пар второе место заняли Яна Енина и Александр Кондрашин из Бурятии. Победу праздновали спортсмены из Архангельской области. Бронзовыми призёрами стали стрелки из Санкт-Петербурга.
Первые медали всероссийских соревнований разыграли смешанные пары в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на дистанции 50 метров. Победу одержали спортсмены из команды Иркутской области и Красноярского края Юлия Круглова и Александр Соколов. Об этом сообщает пресс-служба стрелкового союза России.
Стрелки из Бурятии взяли «серебро» всероссийских соревнований
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