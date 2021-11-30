Стрелки из Бурятии взяли «серебро» всероссийских соревнований

В столице Удмуртии разыграли первые медали в командных упражнениях



С 28 ноября по 6 декабря в Ижевске проходит кубок России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Участие в турнирах принимают в том числе призёры Олимпийских Игр в Токио-2020.



В стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных пар второе место заняли Яна Енина и Александр Кондрашин из Бурятии. Победу праздновали спортсмены из Архангельской области. Бронзовыми призёрами стали стрелки из Санкт-Петербурга.



Первые медали всероссийских соревнований разыграли смешанные пары в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на дистанции 50 метров. Победу одержали спортсмены из команды Иркутской области и Красноярского края Юлия Круглова и Александр Соколов. Об этом сообщает пресс-служба стрелкового союза России.

