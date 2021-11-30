В Бурятии местами снегопады

В Улан-Удэ днём до -5 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 ноября по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью и Баргузинской долине умеренные снегопады. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -3,-8, местами -13,-18.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём -3,-5.

