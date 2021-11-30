В Улан-Удэ днём до -5 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 ноября по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью и Баргузинской долине умеренные снегопады. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -3,-8, местами -13,-18.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём -3,-5.
В Бурятии местами снегопады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Церемония открытия запланирована на 18 декабря
Мальчика назвали Тимуром
В областном центре сохранилось много мест, которые могли бы стать базой для создания музея
Сегодня исполнилось 225 лет со дня формирования Селенгинского пехотного полка
Коллектив из Зуткулея стал призёром «Этно-Эрато»
«Горело» строение рядом со складом ГСМ
Спортсмены на соревнованиях взяли первое общекомандное место
Завершился конкурс коллективов народных инструментов имени Н.П. Будашкина
Среди победителей представители районов республики, гости из Якутии и Амурской области
В столице Бурятии завершился конкурс «Эрхим багша-2021»
Квартиры для сирот благоустроены и готовы к проживанию
Соревнования проходили в столице ОАЭ
Лудубу Очирову вручил приз Игорь Бутман
В двух круговых турнирах он завоевал золотую и серебряную медали
Победителей наградят 23 декабря