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В Бурятии рассказали, чем подкармливают обитателей нацпарка

В Бурятии рассказали, чем подкармливают обитателей нацпарка
Общество,  Фото:национальный парк "Тункинский"
Инспекторы начинают подкормку к концу ноября

В национальном парке «Тункинский» в Бурятии государственные инспекторы подкармливают диких животных.

В местах постоянного обитания животных обустраиваются подкормочные площадки. В качестве подкормки использую¬т картофель, овёс, капусту, сообщает пресс-служба национального парка «Тункинский».


Подкармливать диких животных начинают к концу ноября. В основном гостями таких столовых становятся кабаны, но так как осенью в лесу ещё много доступной пищи, то они посещают подкормочные площадки нерегулярно.

- Как только выпадет глубокий снег, мы стараемся начать подкормку. Оборудуем подкормочное место фотоловушками, благодаря которым наблюдаем жизнь диких животных, - рассказывает Павел Демин, государственный инспектор Кыренского инспекторского участка.


национальный парк дикие животные

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