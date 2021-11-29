Улан-удэнцы пофантазировали на спектакле «Метаморфозы»

«Очень необычно», - поделились зрители постановки



В минувшие выходные в Русском драматическом театре имени Бестужева в Улан-Удэ состоялись премьерные показы спектакля для детей и взрослых «Метаморфозы» (6+). Этот спектакль отличается от привычных постановок и больше похож на световое представление. Постановка идёт в темноте, всё внимание привлечено к световым приборам.



Здесь рассказана история ученицы Маши, которой мечтательный профессор помогает познакомиться с миром геометрии. В волшебном мире, куда отправились главные герои спектакля, показано, что мир состоит из палочек, треугольников и кругов. Необычайным образом геометрические фигуры превращаются в деревья, цветы, автомобили, ракету, подводную лодку и даже в рождественского оленя с санями.



После представления юные зрители и их родители остались под впечатлением от увиденного.



- Интересный спектакль, очень необычный, - рассказала «Байкал-Daily» школьница Маша.



- Теперь с детьми видим, что геометрия кругом. Вот, диван прямоугольный, тумбочка квадратная. Для ребятишек очень познавательно. Здесь действительно ожили треугольники и круги. Если пофантазировать, то можно увидеть гораздо больше, - поделилась мама юной зрительницы.



Над спектаклем работает режиссёр по пластике Игорь Григурко, основатель театра пластической драмы «ЧелоВек», и режиссёр Сергей Левицкий. Главные роли Маши и профессора исполнили Владимир Барташевич и Анастасия Турушева.





