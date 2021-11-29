«Очень необычно», - поделились зрители постановки
В минувшие выходные в Русском драматическом театре имени Бестужева в Улан-Удэ состоялись премьерные показы спектакля для детей и взрослых «Метаморфозы» (6+). Этот спектакль отличается от привычных постановок и больше похож на световое представление. Постановка идёт в темноте, всё внимание привлечено к световым приборам.
Здесь рассказана история ученицы Маши, которой мечтательный профессор помогает познакомиться с миром геометрии. В волшебном мире, куда отправились главные герои спектакля, показано, что мир состоит из палочек, треугольников и кругов. Необычайным образом геометрические фигуры превращаются в деревья, цветы, автомобили, ракету, подводную лодку и даже в рождественского оленя с санями.
После представления юные зрители и их родители остались под впечатлением от увиденного.
- Интересный спектакль, очень необычный, - рассказала «Байкал-Daily» школьница Маша.
- Теперь с детьми видим, что геометрия кругом. Вот, диван прямоугольный, тумбочка квадратная. Для ребятишек очень познавательно. Здесь действительно ожили треугольники и круги. Если пофантазировать, то можно увидеть гораздо больше, - поделилась мама юной зрительницы.
Над спектаклем работает режиссёр по пластике Игорь Григурко, основатель театра пластической драмы «ЧелоВек», и режиссёр Сергей Левицкий. Главные роли Маши и профессора исполнили Владимир Барташевич и Анастасия Турушева.
Улан-удэнцы пофантазировали на спектакле «Метаморфозы»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Очень необычно», - поделились зрители постановки
Специальную обработку проходят самолёты после доставки в Бурятию призывников. ВИДЕО
Дети осуждённых поздравили своих мам с праздником
Более 4000 добровольцев так и не получили положенные им выплаты
Здесь информацию можно получить даже на китайском языке
Митрополит Савватий Антонов с любовью вспоминает Бурятию
Женщина страдает от последствий летнего подтопления
Игорь Сарапулов получил диплом за участие в конкурсе «Этно Эрато»
Турнир завершился в Челябинске
Недалеко от границы с Россией активно изучают русский язык
Голос эпохи бывал и в Бурятии
Глава Селенгинского района вручил ценный подарок юному герою за спасение ребёнка
Шагдар Мункуев оттолкнул молодого человека и принял удар на себя
В дацанах республики начался большой молебен Зула хурал
Новое большое здание состоит из трёх блоков