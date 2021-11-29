«Горело» строение рядом со складом ГСМ
В Бурятии на территории военного городка «Сосновый Бор» состоялась тренировка расчётов пожарной команды. В локализации условного очага возгорания принимали участие военнослужащие пожарных расчётов гарнизона.
По легенде тренировки произошло «возгорание» строения, расположенного около склада горюче-смазочных материалов. По тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который в короткий срок выдвинулся на место возгорания.
- В тушении условного пожара применялись новейшие пожарные машины на базе автомобиля «КамАЗ» АЦ 6-40. Особенностью тренировки пожарных расчётов было использование специализированных водяных лафетных стволов. Перед практической частью тренировки, с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате пожара, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные пожарные ликвидировали «возгорание»
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