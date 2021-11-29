В районе Бурятии котельные не запаслись топливом

Вопрос решался в судебном порядке



Как выяснила прокурорская проверка, в Заиграевском районе Бурятии теплоснабжающие организации «Ключевской», «Горхон», общество с ограниченной ответственностью «Рубин» нарушили закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Прокурор района в связи с отсутствием нормативного запаса угля на котельных предприятий в сентябре текущего года в суд предъявил три иска об обязании этих предприятий, а также администрацию Заиграевского района создать и поддерживать в течение отопительного сезона нормативный 45-суточный запас топлива.



Суд иски удовлетворил. Решения суда вступили в законную силу.



Кроме того, временно исполняющему обязанности главы района и руководителям всех ресурсоснабжающих организаций Заиграевского района внесены предостережения о недопустимости нарушения закона во время отопительного сезона.



На контроле прокуратуры района также находятся вопросы замены ветхих и аварийных сетей систем ресурсоснабжения, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

