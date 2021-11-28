Между тем, стоимость телефона - 99 тысяч рублей
35-летний житель Читы пользовался услугами такси. Добравшись до дома, он вспомнил, что оставил свой айфон стоимостью 99 тысяч в машине, положив его на заднее сиденье. Мужчина сразу же обратился в полицию.
Выяснилось, что владелец машины сдает её в аренду. Позже личность водителя была установлена. 36-летний подозреваемый обнаружил чужой гаджет и продал его незнакомому человеку за одну тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл айфон и продал его за тысячу рублей
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Между тем, стоимость телефона - 99 тысяч рублей
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