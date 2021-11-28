Читинец украл айфон и продал его за тысячу рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Между тем, стоимость телефона - 99 тысяч рублей



35-летний житель Читы пользовался услугами такси. Добравшись до дома, он вспомнил, что оставил свой айфон стоимостью 99 тысяч в машине, положив его на заднее сиденье. Мужчина сразу же обратился в полицию.



Выяснилось, что владелец машины сдает её в аренду. Позже личность водителя была установлена. 36-летний подозреваемый обнаружил чужой гаджет и продал его незнакомому человеку за одну тысячу рублей.



Возбуждено уголовное дело, проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

