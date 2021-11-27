Перед горожанами извинились за неудобства
До 6 часов утра 29 ноября интернет-портал bus.03 и мобильное приложение «Умный транспорт» не будут работать по техническим причинам.
Как пояснили в МКУ «Центр управления интеллектуальными транспортными системами города Улан-Удэ», идут работы на сервере.
Интернет-портал bus.03 и мобильное приложение «Умный транспорт» позволяют определить посредством спутникового слежения местоположение городского общественного транспорта.
МКУ «Центр управления интеллектуальными транспортными системами Улан-Удэ» принёс горожанам извинения за временные доставленные неудобства.
В Улан-Удэ перестало работать приложение «Умный транспорт»
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