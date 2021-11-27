В Улан-Удэ перестало работать приложение «Умный транспорт»

Перед горожанами извинились за неудобства



До 6 часов утра 29 ноября интернет-портал bus.03 и мобильное приложение «Умный транспорт» не будут работать по техническим причинам.



Как пояснили в МКУ «Центр управления интеллектуальными транспортными системами города Улан-Удэ», идут работы на сервере.



Интернет-портал bus.03 и мобильное приложение «Умный транспорт» позволяют определить посредством спутникового слежения местоположение городского общественного транспорта.



МКУ «Центр управления интеллектуальными транспортными системами Улан-Удэ» принёс горожанам извинения за временные доставленные неудобства.

