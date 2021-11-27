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В Улан-Удэ перестало работать приложение «Умный транспорт»

В Улан-Удэ перестало работать приложение «Умный транспорт»
Общество, 
Перед горожанами извинились за неудобства

До 6 часов утра 29 ноября интернет-портал bus.03 и мобильное приложение «Умный транспорт» не будут работать по техническим причинам.

Как пояснили в МКУ «Центр управления интеллектуальными транспортными системами города Улан-Удэ», идут работы на сервере.

Интернет-портал bus.03 и мобильное приложение «Умный транспорт» позволяют определить посредством спутникового слежения местоположение городского общественного транспорта.

МКУ «Центр управления интеллектуальными транспортными системами Улан-Удэ» принёс горожанам извинения за временные доставленные неудобства.
мобильное приложение

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