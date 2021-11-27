В Иркутской области лыжный сезон откроется 27 ноября

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Туве начало зимнего спортивного сезона запланировано на 4 декабря



27 ноября в Иркутской области состоится официальное открытие зимнего сезона. В Железногорске-Илимском стартуют областные соревнования по лыжным гонкам «Приз Первой лыжни».



Как сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области, в первый день турнира, 27 ноября, пройдут индивидуальные гонки с раздельного старта свободным стилем. 28 ноября состоятся гонки классическим стилем.



К участию в соревнованиях допускаются представители спортивных коллективов и организаций Иркутской области. Гонки пройдут в возрастных группах: мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1 разряда), юниоры 17-18 лет (не ниже 2 разряда), юноши 15-16 лет (не ниже 3 разряда), юноши 13-14 лет (не ниже 1 юношеского разряда), юниорки 17-18 лет (не ниже 2 разряда), девушки 15-16 лет (не ниже 3 разряда), девушки 13-14 лет (не ниже 1 юношеского разряда).



В Туве открытие зимнего спортивного сезона состоится 4 декабря на лыжной станции «Тайга». Подать заявку на участие в лыжных гонках можно до 20:00 часов 3 декабря. Соревнования будут проходить по 12 возрастным категориям среди участников от 11 до 50 лет, которые пробегут от 2 до 5 километров. Об этом информирует официальный портал Республики Тыва.



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