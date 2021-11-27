 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 ноября

26 ноября

Популярное

В Иркутской области лыжный сезон откроется 27 ноября

В Иркутской области лыжный сезон откроется 27 ноября
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Туве начало зимнего спортивного сезона запланировано на 4 декабря

27 ноября в Иркутской области состоится официальное открытие зимнего сезона. В Железногорске-Илимском стартуют областные соревнования по лыжным гонкам «Приз Первой лыжни».

Как сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области, в первый день турнира, 27 ноября, пройдут индивидуальные гонки с раздельного старта свободным стилем. 28 ноября состоятся гонки классическим стилем.

К участию в соревнованиях допускаются представители спортивных коллективов и организаций Иркутской области. Гонки пройдут в возрастных группах: мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1 разряда), юниоры 17-18 лет (не ниже 2 разряда), юноши 15-16 лет (не ниже 3 разряда), юноши 13-14 лет (не ниже 1 юношеского разряда), юниорки 17-18 лет (не ниже 2 разряда), девушки 15-16 лет (не ниже 3 разряда), девушки 13-14 лет (не ниже 1 юношеского разряда).

В Туве открытие зимнего спортивного сезона состоится 4 декабря на лыжной станции «Тайга». Подать заявку на участие в лыжных гонках можно до 20:00 часов 3 декабря. Соревнования будут проходить по 12 возрастным категориям среди участников от 11 до 50 лет, которые пробегут от 2 до 5 километров. Об этом информирует официальный портал Республики Тыва.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область Тува лыжные гонки зимний сезон спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ до -7 градусов
В Улан-Удэ до -7 градусов
Общество, 27.11.2021
В республике местами ожидается снег 
В Улан-Удэ отметят 60-летие детской библиотеки
В Улан-Удэ отметят 60-летие детской библиотеки
Общество, 26.11.2021
В честь юбилея пройдут праздничные мероприятия
«Звёзд Дальнего Востока» определят в декабре
«Звёзд Дальнего Востока» определят в декабре
Общество, 26.11.2021
На премию претендуют более 200 компаний, инвесторов и общественных деятелей
В Иркутской области разрешили гастроли цирков
В Иркутской области разрешили гастроли цирков
Общество, 26.11.2021
Выездная деятельность театров пока остаётся под запретом
Бурятский лучник выиграл гран-при Казахстана
Бурятский лучник выиграл гран-при Казахстана
Общество, 26.11.2021
Его соотечественница стала обладательницей бронзовой награды
В Улан-Удэ стартовал фестиваль национальных культур
В Улан-Удэ стартовал фестиваль национальных культур
Общество, 26.11.2021
Помимо жителей Бурятии, участие примут представители Якутии, Татарстана и Монголии
Монголия празднует День независимости
Монголия празднует День независимости
Общество, 26.11.2021
В этот день присягу гражданина приняли 16-летние юноши и девушки
Стрелки Бурятии завоевали медали первенства страны
Стрелки Бурятии завоевали медали первенства страны
Общество, 26.11.2021
Сборная республики выиграла индивидуальное «золото» и командное «серебро»
Жительницу Улан-Удэ поздравили с 90-летием
Жительницу Улан-Удэ поздравили с 90-летием
Общество, 26.11.2021
Юбилей отпраздновала Цырен-Ханда Мункуева
Иркутский пауэрлифтер стал чемпионом Европы
Иркутский пауэрлифтер стал чемпионом Европы
Общество, 26.11.2021
Также спортсмены региона успешно выступили на европейском первенстве юниоров
Модель из Бурятии снялась в рекламе Dior
Модель из Бурятии снялась в рекламе Dior
Общество, 26.11.2021
Съёмки с участием Гертруды Сагдеевой прошли в Афинах
В Улан-Удэ на три года перекрывают проезд по 3-й Транспортной
В Улан-Удэ на три года перекрывают проезд по 3-й Транспортной
Общество, 26.11.2021
Движение будет прекращено вечером в пятницу
В Бурятии проходит конкурс-ярмарка семейского сала
В Бурятии проходит конкурс-ярмарка семейского сала
Общество, 26.11.2021
В Тарбагатае жюри пробует на вкус деревенское сало. Самое вкусное станет победителем
В Улан-Удэ выбрали лучшие молодые семьи
В Улан-Удэ выбрали лучшие молодые семьи
Общество, 26.11.2021
В фестивале приняли участие 18 семей
В Улан-Удэ дядя добивается опеки над шестью осиротевшими племянниками
В Улан-Удэ дядя добивается опеки над шестью осиротевшими племянниками
Общество, 26.11.2021
Об истории семьи, где шесть детей остались сиротами после гибели родителей в ДТП, рассказали на федеральном телеканале  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^