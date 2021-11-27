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Забайкальские и монгольские авиационные полки стали побратимами

Забайкальские и монгольские авиационные полки стали побратимами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Руководство эскадрильи «Монгольский арат» побывала на своей старой авиабазе

Объединение военно-воздушных сил Восточного военного округа и командование воздушных войск Вооружённых сил Монголии впервые установили побратимские связи. Побратимами стали авиационный полк ВВС Монголии и отдельный штурмовой авиационный полк армии ВВС и ПВО ВВО, дислоцированный в Забайкальском крае, правопреемник легендарной эскадрильи «Монгольский арат».

Напомним, что в Монголии с рабочим визитом находится делегация Восточного военного округа под руководством заместителя командующего объединения ВВС и ПВО ВВО генерал-майора Владимира Куликова. Российская делегация провела встречу с начальником генерального штаба Вооружённых сил Монголии генерал-лейтенантом Довчинсурэнгийном Ганзоригом, командующим воздушных войск Вооружённых сил Монголии генерал-майором Очиром Энхбаяром, а также с Героем Советского Союза, Героем Монголии, первым лётчиком-космонавтом Монголии Жугдэрдэмидийном Гуррагчей.

В ходе визита российская делегация посетила авиационный полк ВВС Монголии, дислоцированный на военном аэродроме «Налайх» в городе Улан-Батор, где ранее базировалась авиационная эскадрилья ВС СССР «Монгольский арат», а также возложила цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Кроме этого, стороны договорились о проведении в дальнейшем совместной подготовки лётного состава авиационных полков и мероприятий в рамках побратимских связей. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Справка

2-я истребительная авиационная эскадрилья «Монгольский арат» — именная истребительная эскадрилья ВВС СССР, сформированная в 1943 году на средства жителей Монгольской Народной Республики и участвовавшая в Великой Отечественной войне.

В 1976 году полк переименован из 266-й истребительно-бомбардировочного авиационного Краснознамённого имени Монгольской Народной Республики полка в 266-й авиационный полк Краснознамённый истребителей-бомбардировщиков имени Монгольской Народной Республики. В 1995 году авиаполк был переформирован в отдельный штурмовой авиационный Краснознамённый полк имени Монгольской Народной Республики. В 1998 году полк был переформирован из «отдельного» в штурмовой.

1 декабря 2010 года на Забайкальском военном аэродроме с. Домна была образована авиационная база с подчинением командованию ВВС и ПВО. С 1 декабря 2014 года авиационная база была переформирована в отдельный смешанный авиационный полк в составе которого и осталась вторая штурмовая эскадрилья – знаменитый «Монгольский Арат». 
ВВО Забайкальский край Монголия побратимство военно-воздушные силы

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