Забайкальские и монгольские авиационные полки стали побратимами

Руководство эскадрильи «Монгольский арат» побывала на своей старой авиабазе
Объединение военно-воздушных сил Восточного военного округа и командование воздушных войск Вооружённых сил Монголии впервые установили побратимские связи. Побратимами стали авиационный полк ВВС Монголии и отдельный штурмовой авиационный полк армии ВВС и ПВО ВВО, дислоцированный в Забайкальском крае, правопреемник легендарной эскадрильи «Монгольский арат».
Напомним, что в Монголии с рабочим визитом находится делегация Восточного военного округа под руководством заместителя командующего объединения ВВС и ПВО ВВО генерал-майора Владимира Куликова. Российская делегация провела встречу с начальником генерального штаба Вооружённых сил Монголии генерал-лейтенантом Довчинсурэнгийном Ганзоригом, командующим воздушных войск Вооружённых сил Монголии генерал-майором Очиром Энхбаяром, а также с Героем Советского Союза, Героем Монголии, первым лётчиком-космонавтом Монголии Жугдэрдэмидийном Гуррагчей.
В ходе визита российская делегация посетила авиационный полк ВВС Монголии, дислоцированный на военном аэродроме «Налайх» в городе Улан-Батор, где ранее базировалась авиационная эскадрилья ВС СССР «Монгольский арат», а также возложила цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Кроме этого, стороны договорились о проведении в дальнейшем совместной подготовки лётного состава авиационных полков и мероприятий в рамках побратимских связей. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
Справка
2-я истребительная авиационная эскадрилья «Монгольский арат» — именная истребительная эскадрилья ВВС СССР, сформированная в 1943 году на средства жителей Монгольской Народной Республики и участвовавшая в Великой Отечественной войне.
В 1976 году полк переименован из 266-й истребительно-бомбардировочного авиационного Краснознамённого имени Монгольской Народной Республики полка в 266-й авиационный полк Краснознамённый истребителей-бомбардировщиков имени Монгольской Народной Республики. В 1995 году авиаполк был переформирован в отдельный штурмовой авиационный Краснознамённый полк имени Монгольской Народной Республики. В 1998 году полк был переформирован из «отдельного» в штурмовой.
1 декабря 2010 года на Забайкальском военном аэродроме с. Домна была образована авиационная база с подчинением командованию ВВС и ПВО. С 1 декабря 2014 года авиационная база была переформирована в отдельный смешанный авиационный полк в составе которого и осталась вторая штурмовая эскадрилья – знаменитый «Монгольский Арат».
Забайкальские и монгольские авиационные полки стали побратимами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки на участие во всероссийских соревнованиях подали представители более десяти регионов страны
«Дальнейшее облагораживание дворика вполне ожидаемо свелось к стандартному «убить всё живое»…»
Военные ликвидировали условных террористов
Открытие запланировано на 30 ноября
За сутки от ковида выздоровели более 420 человек
По всей республике проходит акция «Тонкий лёд»
В спектакле сыграли студенты театрального отделения Колледжа искусств. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В соревнованиях приняли участие команды восточных регионов
Событие приурочено 50-летию его профессиональной деятельности и выходу автобиографической книги
В Туве начало зимнего спортивного сезона запланировано на 4 декабря
В республике местами ожидается снег
В честь юбилея пройдут праздничные мероприятия
На премию претендуют более 200 компаний, инвесторов и общественных деятелей
Выездная деятельность театров пока остаётся под запретом
Его соотечественница стала обладательницей бронзовой награды