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В Иркутске разыграют кубок Восточной Сибири по кикбоксингу

В Иркутске разыграют кубок Восточной Сибири по кикбоксингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на участие во всероссийских соревнованиях подали представители более десяти регионов страны

В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 30 ноября по 2 декабря пройдут всероссийские соревнования по кикбоксингу «Кубок Восточной Сибири». Планируется, что в турнире примут участие спортсмены из Москвы, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Красноярского, Забайкальского краёв, Бурятии, Хакасии и других регионов.

Поединки будут проходить по следующим дисциплинам: фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, поинтфайтинг. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки в различных весовых категориях. Иркутскую область на турнире будут представлять спортсмены из Иркутска, Усть-Илимска, Братска, Тулуна, Зимы, Саянска, Вихоревки и других муниципальных образований.

Победители соревнований награждаются кубком, медалью и дипломом, призёры, занявшие второе и два третьих места – в каждой весовой категории во всех возрастных группах награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.

Соревнования состоятся без зрителей, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск кубок кикбоксинг всероссийские соревнования спорт

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