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В Бурятии пациенты получают лечение под видеоконтролем

В Бурятии пациенты получают лечение под видеоконтролем
Общество,  Фото:пресс-служба РКПТД
Новый метод введён для более безопасного лечения больных в противотуберкулёзном диспансере

Новые подходы видеоконтролируемого лечения пациентов туберкулёзом введены на амбулаторном этапе в республиканском противотуберкулёзном диспансере в Бурятии.

Именно в условиях пандемии опробирован новый метод для безопасности пациентов. Одним из таких методов является видеоконтролируемое амбулаторное лечение больным туберкулёзом.

Сначала его внедрили в дневном стационаре. В октябре 2021 года видеоконтролируемое амбулаторное лечение пациентов начали осуществлять во взрослом диспансерном отделении при поликлинике диспансера. Был оснащён специальным оборудованием кабинет и выделены медицинские сестры.

- В настоящее время 18 пациентов получают лечение под видеоконтролем в режиме реального времени. При этом пациенты освобождаются от ежедневного посещения противотуберкулёзного диспансера. Каждое утро медсестра контролирует приём лекарственных препаратов, мониторит самочувствие пациента, проводится видеоконсультация лечащего врача, который назначает время явки на приём и сдачи анализов. Планируется включение в такие консультации общение с психологом и узкими специалистами, - отмечают в противотуберкулёзном диспансере.
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