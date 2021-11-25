 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

В Чите проведут бесплатное тестирование на ВИЧ

В Чите проведут бесплатное тестирование на ВИЧ
Общество,  Фото:pixabay.com
Также будет организована консультация специалистов

26 ноября в Чите, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, состоится традиционная городская акция. В этот день можно пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Пройти процедуру и узнать свой ВИЧ-статус можно будет с 12:00 до 15:00 в медпункте железнодорожного вокзала станции Чита II.

1 декабря мини-лабораторию развернут в ТЦ «Новосити», уточнить ВИЧ-статус можно будет с 15:00 до 18:00.

По словам заведующего профилактическим отделом центра СПИД краевой клинической инфекционной больницы Александра Коробкова, каждый сможет сдать кровь и в течение 10 минут узнать свой ВИЧ-статус бесплатно и анонимно. Он также добавил, что будет организована консультация специалистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

Возрастное ограничение 18+
Чита СПИД тестирование акция здравоохранение профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Молодые педагоги Иркутска получат компенсацию за аренду жилья
Молодые педагоги Иркутска получат компенсацию за аренду жилья
Общество, 25.11.2021
Выплата будет ежемесячной и составит 15 тысяч рублей
В Бурятии проходит фестиваль, посвящённый Дамбе Жалсараеву
В Бурятии проходит фестиваль, посвящённый Дамбе Жалсараеву
Общество, 25.11.2021
Его участниками стали учащиеся спецшкол
Военная делегация ВВО находится с визитом в Монголии
Военная делегация ВВО находится с визитом в Монголии
Общество, 25.11.2021
В программе визита встречи с руководством монгольских Вооружённых сил
В Иркутской области ветеран ВОВ отметил 95-летие
В Иркутской области ветеран ВОВ отметил 95-летие
Общество, 25.11.2021
Юбиляра поздравили знакомые, соседи и официальные лица
В Улан-Удэ стартовал прививочный челлендж
В Улан-Удэ стартовал прививочный челлендж
Общество, 25.11.2021
Семьям предлагается пройти вакцинацию и заявить об этом в соцсетях
Первое мероприятие всебурятской «Алтарганы» прошло онлайн
Первое мероприятие всебурятской «Алтарганы» прошло онлайн
Общество, 25.11.2021
В работе конференции приняли участие более 200 представителей России, Китая и Монголии
3 спортсмена Иркутской области могут попасть на Олимпиаду
3 спортсмена Иркутской области могут попасть на Олимпиаду
Общество, 25.11.2021
Они включены в список кандидатов в олимпийскую сборную России
В Улан-Удэ выбрали самые «добрые» школы
В Улан-Удэ выбрали самые «добрые» школы
Общество, 25.11.2021
В столице Бурятии прошёл конкурс школьного добровольчества
В Забайкалье создают единую диспетчерскую скорой помощи
В Забайкалье создают единую диспетчерскую скорой помощи
Общество, 25.11.2021
Первый межрайонный диспетчерский центр свяжет больницы трёх районов края
В Иркутской области наградили многодетных матерей
В Иркутской области наградили многодетных матерей
Общество, 25.11.2021
Им вручили почётные знаки «Материнская слава»
Ансамбль из Бурятии стал победителем конкурса «Казачий круг»
Ансамбль из Бурятии стал победителем конкурса «Казачий круг»
Общество, 25.11.2021
Коллектив выступил на гала-концерте финалистов в Москве
В Улан-Удэ собирают вещи и подарки для детей соццентров
В Улан-Удэ собирают вещи и подарки для детей соццентров
Общество, 25.11.2021
Помочь детям-сиротам может любой желающий
В Иркутской области создана территория традиционного природопользования
В Иркутской области создана территория традиционного природопользования
Общество, 25.11.2021
Площадь ТТП «Хандинская» составила более 311 тысяч га
В Бурятии поощрили мам-медиков
В Бурятии поощрили мам-медиков
Общество, 25.11.2021
Мероприятие прошло в преддверии праздника матерей
Бурятские буузы стали хитом «Дальневосточного экспресса»
Бурятские буузы стали хитом «Дальневосточного экспресса»
Общество, 25.11.2021
Пассажиров московского метро интересуют буузы и уха «Амурская»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^