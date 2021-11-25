Также будет организована консультация специалистов
26 ноября в Чите, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, состоится традиционная городская акция. В этот день можно пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Пройти процедуру и узнать свой ВИЧ-статус можно будет с 12:00 до 15:00 в медпункте железнодорожного вокзала станции Чита II.
1 декабря мини-лабораторию развернут в ТЦ «Новосити», уточнить ВИЧ-статус можно будет с 15:00 до 18:00.
По словам заведующего профилактическим отделом центра СПИД краевой клинической инфекционной больницы Александра Коробкова, каждый сможет сдать кровь и в течение 10 минут узнать свой ВИЧ-статус бесплатно и анонимно. Он также добавил, что будет организована консультация специалистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
Возрастное ограничение 18+
В Чите проведут бесплатное тестирование на ВИЧ
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