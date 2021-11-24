Улан-Удэ примет чемпионат и первенство по ушу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования стартуют в ФСК в эту пятницу



26 и 27 ноября в Улан-Удэ пройдут открытые чемпионат и первенство Бурятии по ушу «Кубок Золотого Дракона». Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе.



В турнирах примут участие сильнейшие спортсмены Бурятии (чемпионы и призёры России и Европы), а также гости – сборные Иркутской области и Забайкальского края. Всего в соревнованиях примут участие около 250 спортсменов.



По итогам турниров будет сформирована сборная, которая уже в январе месяце будет защищать честь Бурятии на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по ушу, которые пройдут в Улан-Удэ в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.



Программа соревнований



26 ноября (пятница)

10:00 -17:00 - Соревнования по ушу таолу и чуаньтун



27 ноября (суббота)

10:00 - Начало соревнований по ушу таолу

14:00 - Торжественное открытие соревнований, парад, показательные выступления



Возрастное ограничение 0+

