Соревнования стартуют в ФСК в эту пятницу
26 и 27 ноября в Улан-Удэ пройдут открытые чемпионат и первенство Бурятии по ушу «Кубок Золотого Дракона». Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе.
В турнирах примут участие сильнейшие спортсмены Бурятии (чемпионы и призёры России и Европы), а также гости – сборные Иркутской области и Забайкальского края. Всего в соревнованиях примут участие около 250 спортсменов.
По итогам турниров будет сформирована сборная, которая уже в январе месяце будет защищать честь Бурятии на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по ушу, которые пройдут в Улан-Удэ в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.
Программа соревнований
26 ноября (пятница)
10:00 -17:00 - Соревнования по ушу таолу и чуаньтун
27 ноября (суббота)
10:00 - Начало соревнований по ушу таолу
14:00 - Торжественное открытие соревнований, парад, показательные выступления
Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ примет чемпионат и первенство по ушу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования стартуют в ФСК в эту пятницу
За медали престижного турнира поборются три спортсмена из Бурятии
Татьяна Соболева выступила на крупном мероприятии в Сочи
Горожане переживают, что птиц поломают вандалы
Открытие этого центра планируется в 2022 году
В столице Бурятии показали дизайн-проект сквера «Зодчий»
Конкурс пройдёт в три этапа
Соревнования пройдут в Челябинске
Алексей Николаевич был одним из первых в Бурятии, кто совершил полёты на самолётах искусственного вызывания осадков
Об этом предупредили сотрудники ГИБДД
Женщина поблагодарила за возможность начать «с чистого лица»
Не все туристы помнят о необходимости сдать ПЦР-тест на коронавирус
В рамках этого контракта можно получить до 250 тысяч рублей
Они адресовали своим мамам и бабушкам слова благодарности за любовь, терпение и заботу
Попасть на вакцинацию можно и по записи, и по живой очереди