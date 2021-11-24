В Бурятии специалисты РХБЗ проводят дезинфекцию военкоматов

Ежедневно обрабатывается более 1,5 тысяч кв. м



Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, ежедневно проводят специальную обработку военкоматов, призывных и сборных пунктов республики.



Специалисты РХБ защиты дезинфицируют внутренние помещения приёмно-технической комиссии, республиканского сборного пункта, площадки вокруг зданий на территории военкоматов. В общей сложности военнослужащие обрабатывают более 1,5 тысяч квадратных метров территорий военкоматов.



- Для дезинфекции зданий и помещений, в которые прибывают призывники, используется специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Для спецобработки задействовано пять единиц специальной техники и около 40 человек личного состава.

