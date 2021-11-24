Женщина поблагодарила за возможность начать «с чистого лица»
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся ритуал по условно-досрочному освобождению осуждённой.
- Начальник отряда пожелал женщине удачи и выразил надежду, что все её планы реализуются и то время, что она провела в учреждении, не прошло для неё даром, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Женщина поблагодарила администрацию колонии за возможность начать жизнь «с чистого листа». Она также пожелала остальным осуждённым скорейшего освобождения.
В Улан-Удэ провели ритуал прощания с вышедшей на свободу осуждённой
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