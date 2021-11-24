В Улан-Удэ провели ритуал прощания с вышедшей на свободу осуждённой

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Женщина поблагодарила за возможность начать «с чистого лица»



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся ритуал по условно-досрочному освобождению осуждённой.



- Начальник отряда пожелал женщине удачи и выразил надежду, что все её планы реализуются и то время, что она провела в учреждении, не прошло для неё даром, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Женщина поблагодарила администрацию колонии за возможность начать жизнь «с чистого листа». Она также пожелала остальным осуждённым скорейшего освобождения.







