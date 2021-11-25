В Чите разыграют кубок по воркауту

Заявки принимаются по 1 декабря



В Чите 4 и 5 декабря будет разыгран кубок федерации воркаута Забайкальского края. Соревнования проведут в «Доме уличных культур».



Борьба пройдёт в следующих возрастных категориях:

- Категория «Дети до 12 лет» (воркаут-«абсолютка»);

- Категория «Юниоры до 16 лет» (воркаут-батлы);

- Категория «Взрослые 16+» (воркаут - батлы);

- Воркаут-троеборье (Выход силой на две руки, подтягивания +16 кг, отжимания на брусьях +24 кг).



Заявки принимаются до 1 декабря включительно, на месте регистрации не будет. Об этом сообщает федерация воркаута Забайкалья.



Возрастное ограничение 0+

