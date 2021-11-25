Заявки принимаются по 1 декабря
В Чите 4 и 5 декабря будет разыгран кубок федерации воркаута Забайкальского края. Соревнования проведут в «Доме уличных культур».
Борьба пройдёт в следующих возрастных категориях:
- Категория «Дети до 12 лет» (воркаут-«абсолютка»);
- Категория «Юниоры до 16 лет» (воркаут-батлы);
- Категория «Взрослые 16+» (воркаут - батлы);
- Воркаут-троеборье (Выход силой на две руки, подтягивания +16 кг, отжимания на брусьях +24 кг).
Заявки принимаются до 1 декабря включительно, на месте регистрации не будет. Об этом сообщает федерация воркаута Забайкалья.
Возрастное ограничение 0+
В Чите разыграют кубок по воркауту
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