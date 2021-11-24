Жители Бурятии смогут узнать, как анонимно обследоваться на ВИЧ

В Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции



С сегодняшнего дня в Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции. Специалисты управления Роспротребнадзора проконсультируют всех желающих по вопросам эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике, профилактики заболевания и безопасного поведения, а также расскажут, где возможно пройти бесплатное и анонимное тестирование.



Обращаться можно в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 41-05-65.



«Горячая линия» будет работать до 3 декабря.







