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Жители Бурятии смогут узнать, как анонимно обследоваться на ВИЧ

Жители Бурятии смогут узнать, как анонимно обследоваться на ВИЧ
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции

С сегодняшнего дня в Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции. Специалисты управления Роспротребнадзора проконсультируют всех желающих по вопросам эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в республике, профилактики заболевания и безопасного поведения, а также расскажут, где возможно пройти бесплатное и анонимное тестирование.

Обращаться можно в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 41-05-65.

«Горячая линия» будет работать до 3 декабря.



ВИЧ горячая линия Роспотребнадзор

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