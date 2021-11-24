Куклы Даши Намдакова представят в московском музее

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Посетители увидят более 100 уникальных экспонатов



1 декабря государственный музей Востока и арт-фонд Даши Намдакова представят выставку авторских кукол «Ульгер: сказки и грёзы» (0+). Музей находится в Москве, на Никитском бульваре.



В состав выставки входят авторские куклы, а также графические рисунки-эскизы. Экспозицию дополняют предметы из фондов Государственного музея Востока. Посетители увидят более 100 уникальных предметов искусства.



- Каждая кукла начинается с эскиза, графического наброска. Автором эскизов является один знаменитый российский скульптор, художник-график, академик Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ — Даши Намдаков. Графический рисунок задаёт идею, общий настрой, намечает контуры будущего произведения, - анонсировали в государственном музее Востока.



Выставка авторских кукол «Ульгер», что в переводе с бурятского языка означает «сказание», была создана как проект в 2016 году. После премьеры в галерее современного искусства в городе Иркутске она была показана в Китайском музее мирового искусства «Миллениум» и, затем, в Российском Этнографическом музее как совместный научно-выставочный проект, посвящённый теме кукол и народных ремёсел монгольских народов.



Выставка познакомит зрителей с современным народным искусством России, её восточного региона - Бурятии. Благодаря включению в состав экспозиции предметов из фондов музея стало возможным представить широкую ретроспекцию культуры прекрасного степного и таёжного края.



Выставка будет работать до 23 декабря.

