Дети развесили кормушки на деревьях около школы
Ребята из школьного лесничества «Зелёные береты» в Улан-Удэ изготовили экокормушки для птичек. Руководитель школьного лесничества провела для ребят открытый урок и рассказала, какой корм пернатые любят больше всего, и как изготовить оригинальное лакомство, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
- Необходимо положить в форму смесь из круп, орехов и сушёных ягод, а затем залить небольшим количеством пищевого желатина и убрать в холодное место. Когда все ингредиенты схватятся, получается полезное лакомство для птичек, - поделилась руководитель школьного лесничества Ольга Брянская.
На следующий день ребята принесли экокормушки, которые сделали своими руками. Их развесили на территории школы, чтобы наблюдать за птицами.
- Чаще всего к нашим кормушкам прилетают синички, но надеемся, что в скором времени прилетят и другие крохи, - с улыбкой член школьного лесничества.
В акции «Покорми птиц зимой», которая призвана помочь зимующим птичкам, принимают учащиеся школ во всей республике.
В Улан-Удэ школьники смастерили съедобные кормушки
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