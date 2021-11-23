Девушка выиграла обучение в художественном университете
Монгольская актриса П. Шуудэрцэцэг стала победительницей конкурса красоты «Мисс Азия. США». Мероприятие прошло среди представительниц Азии, живущих и обучающихся в Соединённых Штатах Америки. В этом году в конкурсе приняли участие более 50 девушек.
- «Мисс Азия. США» – это конкурс красоты с 33 летней историей. Для меня было большой честью представлять Монголию на таком престижном конкурсе. Но с другой стороны, это также является большой ответственностью. Кроме того, благодаря конкурсу я познакомилась с самыми красивыми, умными и талантливыми девушками. В будущем хочу стать мостом для монгольских девушек, которые хотят принять участие в этом конкурсе, - заявила победительница.
В качестве приза П. Шуудэрцэцэг выиграла сертификат на обучение в художественном университете США. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголка стала «Мисс Азией» в США
Общество, Фото:
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