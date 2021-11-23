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В Бурятии проводят защитный ритуал невесты

В Бурятии проводят защитный ритуал невесты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В буддийских храмах республики проходит молебен, направленный на укрепление семейных отношений

В 19-е лунные сутки в дацанах Бурятии проходит хурал «Бэрийн Заhал». Его название можно перевести как «Защитный ритуал невесты», или, если его выполнять перед свадьбой, то «Защитный свадебный ритуал». Почему же столь большое внимание обращается на невесту? Потому что именно девушка уходит из родного дома в другую семью, именно её жизнь кардинально меняется, поясняют священнослужители.

Как сообщает пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева, по традиции до того, как вступить в брак, молодые люди идут на приём к ламе-астрологу, чтобы он посмотрел, насколько совместима пара. Если есть какие-то противоречия в гороскопах, то лама укажет на них и посоветует, что нужно сделать, какой ритуал провести.

- В буддизме существуют множество составляющих совместимости, но в первую очередь это четыре основных параметра: 1) совместная жизнь; 2) деторождение; 3) совместные возможности, в т.ч. в материальном плане; 4) совместный хий морин - в данном случае имеется в виду, насколько пара будет гармонична, - рассказывает пресс-секретарь Иволгинского дацана.

В республике, где основным вероисповеданием является буддизм, многие свадьбы не обходятся без напутствия буддийского священника – ламы. Он назначает дату свадьбы и определяет совместимость пары по годам рождения. Если же даты не совпадают, лама проводит определённый обряд, который помогает новой семье обрести счастье в семейной жизни.

Завтра же, 24 ноября, в 20-е лунные сутки, состоится хурал «Зугдэр Намжилма». На санскрите имя этой богини звучит как Ушнишавиджая, она вместе с Белой Тарой и Амитаюсом входит в триаду божеств долголетия, но у каждого из трёх этих божеств, если так можно сказать, свои «функции». Так, Зугдэр Намжилма помогает избежать насильственной и преждевременной смерти. Она также защищает от восьми видов страха и от рождения в нижних мирах, считают верующие. Они верят, что благо от повторения её мантры очень велико, т.к. она защищает как в этой, так и в следующих жизнях.
буддизм дацан

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