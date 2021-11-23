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Российский певец «в шоке» от красоты Бурятии

Российский певец «в шоке» от красоты Бурятии
Общество, 
Певец R.A.SVET, которому прочат большое будущее в шоу-бизнесе, выступит в Улан-Удэ

24 ноября в рамках проекта «Откровенно» (16+) в Улан-Удэ выступит набирающий популярность российский певец R.A.SVET, он же Рамазан Ахмедов.

Исполнитель сегодня рано утром приземлился в Улан-Удэ. Едва выйдя из самолёта, он был очарован красотами бурятской природы.

- Смотрите, как красиво в Улан-Удэ. Мы прилетели сюда, чтобы сыграть концерт. Мы вышли из самолёта. Я в шоке от красоты, - поделился артист.



В Улан-Удэ R.A.SVET выступит по приглашению Бурятской филармонии. В учреждении о нём рассказывают как об «обладателе очаровательного и по-юношески нахального вокала, немного шутливой подачи романтических текстов, безусловной харизмы и умения писать музыку, которую решительно невозможно выкинуть из головы».

- Юная, весенняя, лёгкая по настроению, но действительно интеллигентная и «вкусная» музыка, - говорят организаторы события.

Российские СМИ ранее также обратили внимание на начинающего исполнителя, выпустившего пока один альбом «Шторм». R.A.SVET – будущая большая звезда, отмечал весной телеканал «Дождь» (признан минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента).

Журнал PEOPLETALK назвал его «самым романтичным исполнителем».

«Так красиво о любви поёт разве что Земфира», – мои первые слова после того, как я услышала песню «Шторм» юного исполнителя R.A.SVET. Наткнулась на него я совершенно случайно (спасибо приятельнице, которая выложила Stories с подписью: «Это очень круто!»), перешла на профиль и сразу же влюбилась в его творчество (ну и в него самого, конечно). Его музыка – именно то, чего так сильно не хватает современной индустрии. Все, что он делает, – честно, сильно и очень откровенно. А сам Рам (настоящее имя исполнителя) яркий, безумно талантливый и невероятно живой», - описала журналист издания.

В столице Бурятии Рамазан Ахмедов даст два концерта в один день: в 17:00 и 19:00. Оба концерта пройдут на одной площадке, сообщила художественный руководитель Бурятской филармонии Наталия Уланова.

- Всем, кто не успел купить билеты на концерт R.A.SVET на 24 ноября в 19:00. Мы объявляем ещё один на той же сцене, но в 17:00, - анонсировала Наталия Уланова на своей странице в Facebook.



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