Братчанка стала призёром чемпионата мира по прыжкам на батуте

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Cборная России заняла второе место в прыжках на двойном минитрампе



Спортсменка Иркутской области Дарья Неспанова в составе женской сборной России стала серебряным призёром 35-ого чемпионата мира по прыжкам на батуте. Турнир с 18 по 21 ноября проходил в Баку в Азербайджане.



Женская сборная России заняла второе место в командных соревнованиях в прыжках на двойном минитрампе. В состав команды входили Дарья Неспанова, Александра Бонарцева, Дана Садкова и Алина Кузнецова. Победу в этой дисциплине одержали спортсменки из США. На третьем месте оказались представительницы Канады.



На чемпионате мира Дарья Неспанова также выполнила норматив мастера спорта международного класса.



Напомним, Дарья Неспанова занималась в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва города Братска. В настоящее время она учится в училище олимпийского резерва города Иркутск и тренируется во дворце спорта «Юность». Тренерами спортсменки являются Сергей Баранников и Тамара Шмата, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

