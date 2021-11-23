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Братчанка стала призёром чемпионата мира по прыжкам на батуте

Братчанка стала призёром чемпионата мира по прыжкам на батуте
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Cборная России заняла второе место в прыжках на двойном минитрампе

Спортсменка Иркутской области Дарья Неспанова в составе женской сборной России стала серебряным призёром 35-ого чемпионата мира по прыжкам на батуте. Турнир с 18 по 21 ноября проходил в Баку в Азербайджане.

Женская сборная России заняла второе место в командных соревнованиях в прыжках на двойном минитрампе. В состав команды входили Дарья Неспанова, Александра Бонарцева, Дана Садкова и Алина Кузнецова. Победу в этой дисциплине одержали спортсменки из США. На третьем месте оказались представительницы Канады.

На чемпионате мира Дарья Неспанова также выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Напомним, Дарья Неспанова занималась в муниципальной спортивной школе олимпийского резерва города Братска. В настоящее время она учится в училище олимпийского резерва города Иркутск и тренируется во дворце спорта «Юность». Тренерами спортсменки являются Сергей Баранников и Тамара Шмата, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская область чемпионат мира прыжки на батуте спорт

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