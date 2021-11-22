Директору внесли прокурорское представление
Прокуратура Муйского района Бурятии выявила нарушения организации образовательного процесса в школе.
Установлено, что в образовательном учреждении не утверждено постоянное расписание уроков. Информация о школьных занятиях доводилась до сведения учащихся и их родителей посредством мессенджеров, иногда в вечернее время за день до уроков. Подобный подход не позволял ученикам надлежащим образом подготовиться к занятиям.
Директору школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого в школе утверждено постоянное расписание, права несовершеннолетних восстановлены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Школьникам на севере Бурятии расписание отправляли через мессенджер
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