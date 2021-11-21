Комики Бурятии будут соревноваться за денежный приз в новом телешоу



Сегодня, 21 ноября, на «Буряад ТВ» стартует новый юмористический проект «Буряад Баттл» (12+). Это новое развлекательное шоу создавалось при поддержке Лиги КВН Бурятии и министерства спорта и молодёжной политики республики. Как сообщают организаторы, проект призван привлечь молодёжь к изучению родного бурятского языка, простыми словами – это юмор на бурятском языке для начинающих.



- Нам бы хотелось, чтобы тот барьер, мешающий большинству молодых людей заговорить на родном языке, снижался как можно быстрее. По нашему мнению, у юношей и девушек сейчас некий страх, что если начать говорить на родном языке, при том ещё и на публике, все непременно начнут поправлять и укорять. И мы думаем, юмор с этой задачей поможет справиться. В этом мы единодушны с партнёрами этого проекта – опытными квн-щиками и юмористами, - рассказывает руководитель телеканала Виталий Раднаев.



По его словам, в выборе названия они полностью положились на опыт и профессионализм одного из самых известных общественников, волонтёров, лидера КВН-движения Бурятии - Чингиса Болотова.



- В самом начале, мы думали назвать проект «Буряад Comedy», но «баттл» оказался интереснее. И, правда, участники готовились к самой настоящей юмористической битве, несмотря на то, что все они дружат между собой, - добавил Виталий.



Создатели отзываются о своем детище не просто как о спецпроекте, а называют его возможностью начать изучать бурятский язык. К тому же многие юмористы специально для этого проекта прошли подготовку по изучению бурятского языка.



Само название «Буряад Баттл» говорит о том, что участники шоу должны соревноваться и денежные призы получат только три лучшие команды. А чтобы выявить победителей - необходимы судьи.



- Среди членов жюри были депутат Народного Хурала Сергей Дорош, ведущий, актёр и квнщик Илья Иванов, а также моя коллега, главный редактор телеканала «Буряад ТВ» - Баярма Раднаева, - говорит Виталий Раднаев.



Интересно то, что в шоу принимали участие все желающие - кто-то с базовым знанием языка, кто-то без. Поэтому зрителю с любым уровнем владения всё будет понятно. Участники постарались использовать самые разные форматы выступлений. Кто это, увидите 21 ноября в 18:00 на телеканале «Буряад ТВ».



