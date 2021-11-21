Байкальский заповедник поддержал проект по созданию учебного пособия





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Байкальский заповедник (@baikalskiizapovednik)



- Как ведётся учёт нерпы на Байкале? Как считают численность омулёвого стада? Какие исследования проводятся с использованием подводных видеокамер? Как ловят и изучают «байкальских невидимок? Почему нужно строить очистные сооружения, и что происходит на Байкале там, где их нет, или они не работают? На эти и многие другие вопросы найдутся ответы в пособии, - добавляют здесь.



Школьники осознают и научатся применять в жизни правила, которые помогут сохранить озеро каждому, кто приезжает полюбоваться байкальскими красотами и отдохнуть на его берегах. Важная часть учебника – иллюстрирование материалов. В издании больше 130 фотографий и рисунков.



На краудфандинговой площадке Planeta.ru открыт сбор средств на печать тиража учебно-методического пособия «Введение в байкаловедение. 5 класс» для апробации в школах на побережье Байкала. Среди вознаграждений – готовые учебные пособия, экосумки из сувенирной лавки Байкальского заповедника и авоськи от проекта «Авоська дарит надежду».

- Как ведётся учёт нерпы на Байкале? Как считают численность омулёвого стада? Какие исследования проводятся с использованием подводных видеокамер? Как ловят и изучают «байкальских невидимок? Почему нужно строить очистные сооружения, и что происходит на Байкале там, где их нет, или они не работают? На эти и многие другие вопросы найдутся ответы в пособии, - добавляют здесь.Школьники осознают и научатся применять в жизни правила, которые помогут сохранить озеро каждому, кто приезжает полюбоваться байкальскими красотами и отдохнуть на его берегах. Важная часть учебника – иллюстрирование материалов. В издании больше 130 фотографий и рисунков.На краудфандинговой площадке Planeta.ru открыт сбор средств на печать тиража учебно-методического пособия «Введение в байкаловедение. 5 класс» для апробации в школах на побережье Байкала. Среди вознаграждений – готовые учебные пособия, экосумки из сувенирной лавки Байкальского заповедника и авоськи от проекта «Авоська дарит надежду».

Байкальский заповедник поддержал создание учебного пособия «Байкаловедение» для учащихся пятых классов, направленного на повышение экологического образования, сохранение природы и её ресурсов.- Обучение программе, которую подготовили коллектив учёных, учителей и методистов, направлено на формирование у молодёжи экологического мировоззрения и культуры, а также на сохранение уникального объекта Всемирного наследия – озера Байкал, - отмечают в заповеднике.Из учебника «Введение в байкаловедение» пятиклассники узнают, почему Байкал называют «фабрикой чистой воды», что такое байкальская «машина времени», и как она помогает изучать климат прошлого, горные породы и минералы Прибайкалья. Отдельная глава посвящена характеристикам байкальской воды и участию байкальских растений и животных в поддержании её уникальных качеств.