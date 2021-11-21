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В Бурятии за сутки коронавирус обнаружили ещё у 241 жителя

В Бурятии за сутки коронавирус обнаружили ещё у 241 жителя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончались семь пациентов с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 21 ноября зарегистрировано 67691 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (31544) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлен 241 человек с коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных –199 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 21 ноября, число контактных лиц –14928 человек.

По данным министерства здравоохранения республики всего выздоровели от COVID-19 – 60224 человек, в том числе за сутки 236.

В стационарах региона получают лечение 1223 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 999. В отделениях реанимации находится 124 пациента (из них старше 65 лет – 71), на ИВЛ – 86 пациентов (из них старше 65 –53), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 69.

На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1556 коек: занято – 1223, свободно – 333 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,6%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4124 человека.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2120 человек, в том числе за сутки 7 пациентов (в возрасте до 65 лет - 0, старше 65 лет –7 чел.).


коронавирус

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