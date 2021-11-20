В Улан-Удэ готовятся рекультивировать свалку на Стеклозаводе

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Подрядчик начал работу над проектно-сметной документацией



В столице Бурятии рекультивируют свалку в микрорайоне Стеклозавод. Специализированная организация приступила к разработке проектно-сметной документации.



Государственный контракт был заключён 25 октября. До 1 апреля 2022 года подрядчик должен предоставить все необходимые расчёты, документацию, экспертизы для рекультивации свалки площадью 66 га. Реализация планируется в 2023-2024 годы.



Напомним, что свалка в микрорайоне Стеклозавод – один из крупнейших законсервированных мусорных полигонов в Бурятии. По словам замминистра природных ресурсов региона Натальи Тумуреевой, после её рекультивации значительно улучшится экологическое положение как минимум для 140 тысяч жителей Улан-Удэ.



Кроме этого, в республике рекультивируют ещё 4 свалки. В настоящее время проводится рекультивация свалки в посёлке Усть-Баргузин. В 2022-2023 годы очистят от свалок Закаменск и Кяхту. В 2023-2024 годы аналогичные работы пройдут в Северобайкальске. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Бурятии.

