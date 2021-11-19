В Улан-Удэ грейдеры срезали ледяные «шишки» на дорогах
На улицах Улан-Удэ с утра работали 20 пескоразбрасывающих машин, сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.
В ночь с 16 на 17 ноября в столице Бурятии выпало 7 мм осадков. Это 70% от месячной нормы, уточнили в комитете городского хозяйства. Ночью на улицах работает большая техника, а днём уборщики очищают остановки и тротуары
В связи с околонулевыми температурами на дорогах образовались ледяные наросты в виде «шишек», убрать которые возможно только с помощью грейдера. В парке комбината по благоустройства все имеющиеся четыре грейдера работают в ночное время, потому что днём они будут занимать почти всю проезжую часть и создавать пробки и заторы.
Сегодня ночью работа по срезанию «шишек» прошла с 22 часов до 7 утра в Железнодорожном районе на ул. Комсомольская, проспекте 50 лет Октября, на Стрелке, в Советском районе – на ул. Смолина, Сухэ-Батора, в Октябрьском районе – на ул. Терешковой, Бабушкина.
С ул. Борсоева ночью вывезено 30 самосвалов со снегом, здесь работал снегоуборочный комплекс в составе лапового снегопогрузчика и нескольких грузовиков.
С 6 утра на дорогах работали 120 уборщиков территорий. Они сгребают снег на обочинах в кучи, чтобы потом загрузить их в самосвалы и вывезти на снегохранилища.
Работы по уборке снега и очистке улиц продолжаются.
В Улан-Удэ за ночь выпало 70% месячной нормы осадков
Общество, Фото:
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