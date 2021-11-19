Главный врач инфекционной больницы обратилась к жителям Бурятии
Главный врач инфекционной больницы в Улан-Удэ Татьяна Сымбелова рассказала о последствиях коронавируса. Она напомнила, что COVID-19 - опасная и тяжёлая болезнь. Она коварна тем, что и после перенесённого заболевания у человека появляются самые разные осложнения.
«И потеря волос, обоняния - не самые тяжёлые из них», - отметила Татьяна Сымбелова.
Главврач «инфекционки» на своей странице в Instagram призвала пройти вакцинацию. Сымбелова пояснила, человек, привитый от коронавируса, может заразиться COVID-19, но болезнь будет протекать в лёгкой или среднетяжёлой форме.
- У массовой вакцинации есть очень важное свойство - останавливать распространение инфекции и тем самым наконец-то остановить пандемию! Потому что основная часть привитых не заражается и не переносит инфекцию. Чем больше привитых или переболевших, тем больше иммунная прослойка населения, которая при встрече с вирусом ковида защищена от него. Только так мы остановим пандемию! – написала Татьяна Сымбелова.
Она призвала земляков к «благоразумию».
- Самое важное, что вы можете сейчас для себя сделать - это пройти вакцинацию, а если переболели ковидом, то тоже пройти через шесть месяцев, - заключила главный врач «инфекционки».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Накануне выявили 247 новых больных. Общее число случаев заражений за всё время превысило 67 тысяч.
Всего в республику поступили 525 197 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 462 903 жителей Бурятии. Завершили вакцинацию 323 400 человек.
В Бурятии главврач «инфекционки» напомнила о последствиях ковида
Общество, Фото:
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