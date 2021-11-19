Специалисты РХБ защиты провели совместную тренировку с подразделениями антитеррора
В Бурятии проведена совместная тренировка подразделений антитеррора и радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа. Военнослужащие отражали нападение условных террористов на объект воинской части с применением отравляющих веществ.
Подразделения получили сигнал об атаке на объект условного незаконного вооружённого формирования, применившего отравляющие вещества. Военнослужащие подразделения антитеррора в средствах индивидуальной защиты блокировали условных террористов.
- С помощью модернизированного комплекта приспособлений отбора проб были взяты пробы воды, воздуха и почвы для исследований. Исследование образцов осуществлялось с помощью подвижной лаборатории, способной выполнять эпидемиологическое обследование очагов инфекционных заболеваний и проведение оздоровительных мероприятий в полевых условиях. После того, как был определён состав отравляющих веществ, подразделение ликвидации приступило к обеззараживанию местности, - сообщает пресс-служба ВВО.
В тренировке было задействовано свыше 100 военнослужащих и около 30 единиц специальной техники, в том числе мобильная лаборатория.
Военные Бурятии обеззаразили местность после атаки «террористов»
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