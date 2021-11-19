Обладателями призов стали четыре победителя
17 ноября в Бурятии состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Мероприятие прошло на заседании республиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Победителями конкурса этого года стали:
- отделение Пенсионного фонда России по РБ;
- филиал «Гусиноозёрская ГРЭС»;
- Северобайкальский региональный центр связи ОАО «РЖД»;
- Бурятская республиканская станция переливания крови.
Победителям вручили награды, ценные подарки и подарочные сертификаты, сообщает пресс-служба министерства экономики Бурятии.
В Бурятии наградили организации высокой социальной эффективности
Общество, Фото:
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