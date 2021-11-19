Пожарные Бурятии бегали по лестнице на скорость









Соревнования по скоростному подъёму прошли 18 ноября в одном и высотных зданий города Улан-Удэ. В соревнованиях участвовали девять команд по три человека из числа спасателей федеральной противопожарной службы.- Соревнования по скоростному подъёму проходят регулярно и являются одним из этапов профессиональной подготовки пожарных. В боевой одежде, включившись в дыхательный аппарат, участникам необходимо подняться на 15 этаж и спустится обратно. Состязания проходят на скорость, в зачёт идёт как личное, так и командное время. Если не брать в учёт, что дыхательный аппарат и боевая одежда весят более 20 килограммов, можно сказать, что огнеборцы бегут налегке, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.В боевых же условиях к этой экипировке ещё добавляются спасательный инструмент и средства пожаротушения, более того, после подъёма к месту пожара подразделениям необходимо приступить к его ликвидации.В командном зачёте призовые места распределились следующим образом:1 место – ПСЧ-12 место – ПСЧ-733 место – ПСЧ-2Лучшее время в забеге показал Павел Иванов – пожарный ПСЧ-1, выполнив норматив за 2 минуты 26 секунд. Высокий результат пожарного – результат упорных тренировок. Уже не первый год он входит в состав сборной команды Главного управления и отстаивает честь республики.К примеру, в этом году, Павел, в составе сборной команды от Бурятии принял участие в соревнованиях по скоростному подъёму «Дальневосточная вертикаль» в городе Владивостоке. Там спортсменам предстояло подняться на 41 этаж. Наши атлеты показали лучшее время уложившись в 22 минут 30 секунд.