В заказнике в Бурятии будут искать нарушителей

Рейд состоится в ближайшие выходные



20 и 21 ноября на озере Колок в Прибайкальском районе Бурятии пройдёт рейд государственных инспекторов «Бурприрода» по выявлению нарушений в сфере природопользования.

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Озеро Колок считается излюбленным местом рыбалки и отдыха. Озеро расположено в верховьях реки Итанцы. С 1991 года озеро взято под охрану государства. Расположено в живописной тайге и занимает межгорную впадину.



Между тем, озеро находится на территории особо охраняемой природной территории - Прибайкальского заказника, куда вход разрешён только по согласованию с «Бурприрода». За нарушение грозит административный штраф от трёх до пятисот тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Бурприроды».

