На мостах трассы «Байкал» введут ограничения движения

Также это коснётся мостов автомобильных дорог А-340 и А-333 в Бурятии



В Забайкальском крае с 10 декабря введут ограничения движения по скорости по трём мостам на федеральной трассе «Байкал» в Хилокском и Петровск-Забайкальском районах. Такое решение принято после исследования состояния сооружений.



- Ограничение скорости до 80 км/ч с установкой требуемых дорожных знаков вводится на мосту через реки Баляга на 651 километре, Тарбагатай на 770 километре и Хасурта на 634 километре трассы Иркутск – Улан-Удэ – Чита в Забайкальском крае. Временные меры будут действовать до проведения ремонтных работ, - рассказали в пресс-службе упрдор «Южный Байкал».



Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, в Бурятии и Иркутской области ограничения при проезде мостов на федеральных дорогах будут установлены не только по скорости, но и по массе транспортных средств.



По информации упрдор «Южный Байкал» ограничение скорости до 80 км/ч вводится на следующих мостах:

- мост через р. Баляга на км 651+394 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, Забайкальский край;

- мост через р. Тарбагатай на км 670+353 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, Забайкальский край;

- мост через р. Хасурта на км 634+986 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, Забайкальский край;

- мост через р. Курковочная на км 233+394 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, Бурятия;

- мост через р. Абрамиха на км 309+639 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, Бурятия;

- мост через р. Толбазиха на км 314+821автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, Бурятия.



Ограничение скорости до 70 км/ч вводится на следующих мостах:

- мост через р. Убукун на км 67+608 автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией, Бурятия;

- мост через р. Селенга на км 123+704 автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией, Бурятия;

- мост через р. Суходол на км 193+070 автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, Бурятия;

- мост через р. Хурума на км 201+450 автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, Бурятия.



Ограничение нагрузки на ось не более 10 тонн вводится на следующих мостах:

- мост через р. Мурино на км 167+500 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, Иркутская область;

- мост через р. Снежная на км 183+400 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, Бурятия.



Ограничение скорости до 60 км/ч вводится на следующих мостах:

- мост через р. Хара-Гол на км 178+840 автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, Бурятия;

- мост через р. Хулу-Сансата на км 196+660 автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, Бурятия.



Ограничение скорости до 70 км/ч, а также нагрузки на ось не более 11 тонн вводится:

- мост через р. Большая Речка на км 325+085 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, Бурятия.

