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Участковые в Забайкалье поженились в свой профессиональный праздник

Участковые в Забайкалье поженились в свой профессиональный праздник
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Жить и работать молодожёны планируют в Газимуро-Заводском районе

День участкового отметили в России 17 ноября. Работники отдела ЗАГС Газимуро-Заводского района Забайкальского края в этот день зарегистрировали брак двух представителей этой профессии.

Дмитрий Агеев и Саяна Шорболоева – участковые МО МВД России. Познакомились при исполнении служебного долга – вместе выехали на вызов. Проверив свои чувства, решили отдать честь профессии ещё раз и создать семью в профессиональный праздник. Молодая супруга взяла фамилию мужа. Несмотря на то, что Саяна из столицы Забайкалья, жить и работать молодая семья планирует в селе Газимурский Завод.

- Село Газимурский Завод расположено на правом берегу реки Газимур и является административным центром Газимуро-Заводского района Забайкальского края. Население района превышает восемь тысяч человек, в год здесь регистрируют в среднем 55 браков, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Забайкальский край свадьба полиция ЗАГС

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