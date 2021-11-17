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В Бурятии состоялись соревнования по стрельбе из лука

В Бурятии состоялись соревнования по стрельбе из лука
Общество,  Фото:pixabay.com
В мероприятии приняли участие спортсмены 2008 г.р. и моложе

С 12 по 13 ноября в Бурятии прошли соревнования по стрельбе из лука в рамках всероссийского смотра конкурса «Динамо» - детям России». Бороться за звание лучшего стрелка в онлайн-формате вышли 175 спортсменов из Улан-Удэ и десяти районов республики.

Соревнования проводились по трём возрастным группам в дисциплине «классический лук»: юноши и девушки 2008 г.р., юноши и девушки 2009 г.р., мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе. В дисциплине «блочный лук»: юноши и девушки 2008 г.р. и моложе.

По итогам соревнований в дисциплине «классический лук» среди юношей и девушек 2008 г.р. победителями стали Чингис Д. (СШОР №10) и Адиса Ц. (Кижингинская СШ). Среди юношей и девушек 2009 г.р. - Максим Б. (Джидинская СШ) и Аяна Р. (СШОР г. Гусиноозёрск). Среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и моложе – Цырен С. (РСШОР) и Дианы И. (СШОР №10). В блочном луке первыми стали Самбу Б. и Арюна Э. (СШОР №9).

Все победители и призёры соревнований были награждены медалями и грамотами, сообщает пресс-служба БРО «Динамо».
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