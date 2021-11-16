Проблему обнаружили в сквере «Строителям БАМа»
Улан-удэнцы пожаловались на сломанную плитку на фонтане в сквере «Строителям БАМа» в микрорайоне Энергетик.
После жалобы горожан на сайте «Активный горожанин» администрация Октябрьского района приняла запрос и выполнила ремонтные работы в сквере. В том числе была отремонтирована плитка в чаше фонтана.
- Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», - сообщили в администрации города.
В Улан-Удэ починили плитку в сквере
Общество, Фото:
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