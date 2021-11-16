В Улан-Удэ починили плитку в сквере

Проблему обнаружили в сквере «Строителям БАМа»



Улан-удэнцы пожаловались на сломанную плитку на фонтане в сквере «Строителям БАМа» в микрорайоне Энергетик.



После жалобы горожан на сайте «Активный горожанин» администрация Октябрьского района приняла запрос и выполнила ремонтные работы в сквере. В том числе была отремонтирована плитка в чаше фонтана.



- Работы выполнены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», - сообщили в администрации города.

