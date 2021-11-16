В Ангарске построят современный Дворец бракосочетаний

Общество, Фото: Градостроительный институт «Гипрогорпроект»

В двухэтажном здании будет видовой лифт



В Ангарске построят современный Дворец бракосочетаний. К проектированию здания приступил Градостроительный институт «Гипрогорпроект», сообщает пресс-служба компании.



Дворец бракосочетаний построят на участке площадью около 0,65 га, расположенном к югу от Свято-Троицкого кафедрального собора на пересечении улиц Зурабова и Троицкой. Объект станет замыкающим звеном будущего туристического кластера.



В новом двухэтажном здании общей площадью более одной тысячи кв. метров планируется создать просторный зал торжественных регистраций на 100 человек с холлами ожидания, оснащёнными выходами на террасы. Посетители будут подниматься в зал из расположенного на первом этаже вестибюля по парадной лестнице или на видовом лифте.



Архитекторы планируют использовать арочные конструкции для оформления западного и южного фасадов здания, а также центрального входа в здание.



В рамках проекта будут предложены решения по благоустройству территории. С южной стороны здания для посетителей организуют открытую автостоянку на 30 машиномест.





