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В Ангарске построят современный Дворец бракосочетаний

В Ангарске построят современный Дворец бракосочетаний
Общество,  Фото:Градостроительный институт «Гипрогорпроект»
В двухэтажном здании будет видовой лифт

В Ангарске построят современный Дворец бракосочетаний. К проектированию здания приступил Градостроительный институт «Гипрогорпроект», сообщает пресс-служба компании.

Дворец бракосочетаний построят на участке площадью около 0,65 га, расположенном к югу от Свято-Троицкого кафедрального собора на пересечении улиц Зурабова и Троицкой. Объект станет замыкающим звеном будущего туристического кластера.

В новом двухэтажном здании общей площадью более одной тысячи кв. метров планируется создать просторный зал торжественных регистраций на 100 человек с холлами ожидания, оснащёнными выходами на террасы. Посетители будут подниматься в зал из расположенного на первом этаже вестибюля по парадной лестнице или на видовом лифте.

Архитекторы планируют использовать арочные конструкции для оформления западного и южного фасадов здания, а также центрального входа в здание.

В рамках проекта будут предложены решения по благоустройству территории. С южной стороны здания для посетителей организуют открытую автостоянку на 30 машиномест.


дворец бракосочетания

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