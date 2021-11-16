В Улан-Удэ возле гимназии № 3 установили новые светильники

Путь школьников стал безопаснее



В Улан-Удэ установили 15 светодиодных светильников на семи новых опорах уличного освещения на прилегающих к гимназии №3 улицах. Теперь путь школьников и родителей ранним утром или вечером стал безопаснее.



– Ежедневно вожу ребёнка в школу. Утром зимой ещё темно. Раньше было неудобно в темноте, теперь стало безопасно и всё видно, – сообщила Татьяна, мама школьника гимназии №3.



В Улан-Удэ ежегодно вводят в эксплуатацию до 1500 тысяч новых светоточек, сообщили в мэрии.

