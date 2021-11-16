Жителям Бурятии предвещают снежный декабрь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Предварительный прогноз озвучили в Гидрометцентре



Снежный декабрь прогнозируют в Бурятии синоптики. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», какая погода ждёт жителей страны в последний месяц года.



- Мало осадков прогнозируется на Урале, в Якутии и Амурской области. Много осадков в Иркутской области, Бурятии и на западе Забайкальского края. Часто будут идти осадки в Хабаровском крае, на Сахалине, на Камчатке, - сообщает издание.



В среднем по стране ожидается температура выше нормы.



Отметим, прогноз является предварительным. Уточнённый будет представлен в последних числах ноября.

