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Жителям Бурятии предвещают снежный декабрь

Жителям Бурятии предвещают снежный декабрь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Предварительный прогноз озвучили в Гидрометцентре

Снежный декабрь прогнозируют в Бурятии синоптики. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», какая погода ждёт жителей страны в последний месяц года.

- Мало осадков прогнозируется на Урале, в Якутии и Амурской области. Много осадков в Иркутской области, Бурятии и на западе Забайкальского края. Часто будут идти осадки в Хабаровском крае, на Сахалине, на Камчатке, - сообщает издание.

В среднем по стране ожидается температура выше нормы.

Отметим, прогноз является предварительным. Уточнённый будет представлен в последних числах ноября.
прогноз погоды

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