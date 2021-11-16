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Дети Улан-Батора и Иркутска приняли участие в конкурсе рисунков

Дети Улан-Батора и Иркутска приняли участие в конкурсе рисунков
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Мероприятие было посвящено юбилею российско-монгольских дипломатических отношений

Более двухсот детей приняли участие в международном конкурсе рисунка «Родной край». В мероприятии приняли участие учащиеся художественных школ и школ искусств Иркутска и Улан-Батора.

– 25 учащимся присвоили звание лауреата международного конкурса-выставки детского рисунка «Родной край». Ещё 25 юных художников получили звание дипломантов, – рассказали в управлении культуры администрации города Иркутска. – Работы победителей из Иркутска направили в монгольский Улан-Батор. А лучшие рисунки учеников монгольских школ искусств – в столицу Приангарья. Здесь они вошли в состав выставки. Экспозицию разместили в центре имени В.С. Рогаля. За десять дней её посетили около 500 человек.

Конкурс-выставка был посвящён столетию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, а также 50-летию со дня открытия генерального консульства Монголии в области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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