Дети Улан-Батора и Иркутска приняли участие в конкурсе рисунков

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Мероприятие было посвящено юбилею российско-монгольских дипломатических отношений



Более двухсот детей приняли участие в международном конкурсе рисунка «Родной край». В мероприятии приняли участие учащиеся художественных школ и школ искусств Иркутска и Улан-Батора.



– 25 учащимся присвоили звание лауреата международного конкурса-выставки детского рисунка «Родной край». Ещё 25 юных художников получили звание дипломантов, – рассказали в управлении культуры администрации города Иркутска. – Работы победителей из Иркутска направили в монгольский Улан-Батор. А лучшие рисунки учеников монгольских школ искусств – в столицу Приангарья. Здесь они вошли в состав выставки. Экспозицию разместили в центре имени В.С. Рогаля. За десять дней её посетили около 500 человек.



Конкурс-выставка был посвящён столетию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, а также 50-летию со дня открытия генерального консульства Монголии в области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

