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Забайкалец после ссоры с возлюбленной повредил 10 могли

Забайкалец после ссоры с возлюбленной повредил 10 могли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Расследуется уголовное дело

42-летний житель посёлка Шерловая Гора Борзинского района Забайкальского края подозревается в совершении акта вандализма.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что находясь в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей, после чего пошёл на кладбище и повредил 10 могил.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит арест до трёх месяцев, пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край

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