Забайкалец после ссоры с возлюбленной повредил 10 могли

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Расследуется уголовное дело



42-летний житель посёлка Шерловая Гора Борзинского района Забайкальского края подозревается в совершении акта вандализма.



В ходе первоначальных следственных действий установлено, что находясь в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей, после чего пошёл на кладбище и повредил 10 могил.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит арест до трёх месяцев, пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

